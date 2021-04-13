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Байден предложил Путину встретиться, но не в России и США

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться на территории третьей страны. Во время встречи американский президент хочет обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России.

Об этом сообщил Белый дом.

Как рассказали в Белом доме, Байден во время второго разговора с Путиным подтвердил свою цель - построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США.

"Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", - сообщили в администрации президента США.

В середине марта Байден в беседе с журналистами назвал Путина убийцей. После этого российский президент предложил Байдену провести еще один разговор, но в открытом формате. В МИД России сообщали о подготовке нового разговора между Путиным и Байденом, но в Белом доме говорили, что не планируют новых контактов с президентом России.

Напомним, позже Байден заявил, что поговорит с Путиным "в какой-то момент", но в России сказали, что президент США отказался от переговоров с главой Кремля.

Накануне второго разговора с Путиным американский президент поговорил с Владимиром Зеленским. Этот разговор состоялся на фоне усиления российской агрессии против Украины.

Во время сегодняшнего разговора с Путиным глава Белого дома также упомянул Украину. Байден призвал Путина снизить напряженность на границах Украины.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
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