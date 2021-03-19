Байден о контактах с Путиным: мы поговорим в какой-то момент
Президент США Джо Байден в ответ на предложение российского президента Владимира Путина провести дебаты онлайн заявил, что разговор состоится в какой-то момент. Ранее Путин предложил ему подискутировать после того, как тот назвал его убийцей.
Об этом он заявил журналистам президентского пула.
"Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", - сказал Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что после скандального заявления Байдена в адрес Путина российский МИД начал подготовку нового телефонного разговора между лидерами обеих стран. Но в Вашингтоне заявили, что пока не планируют никаких новых разговоров между президентами.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о том, что назвал Путина убийцей.
А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США. Однако Москва не может не учитывать высказываний Байдена.
"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая "холодная" война.