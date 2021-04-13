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Байден запропонував Путіну зустрітися, але не в Росії та США

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден запропонував російському президенту Володимиру Путіну зустрітися на території третьої країни. Під час зустрічі американський президент хоче обговорити актуальні питання у відносинах США та Росії.

Про це повідомив Білий дім.

Як розповіли в Білому домі, Байден під час другої розмови з Путіним підтвердив свою мету - побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією відповідно до інтересів США.

"Байден запропонував в найближчі місяці провести зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією", - повідомили в адміністрації президента США.

В середині березня Байден у розмові з журналістами назвав Путіна вбивцею. Після цього російський президент запропонував Байдену провести ще одну розмову, але у відкритому форматі. В МЗС Росії повідомляли про підготовку нової розмови між Путіним та Байденом, але в Білому домі говорили, що не планують нових контактів з президентом Росії.

Нагадаємо, пізніше Байден заявив, що поговорить з Путіним "в якийсь момент", але в Росії сказали, що президент США відмовився від переговорів з очільником Кремля.

Напередодні другої розмови з Путіним американський президент поговорив з Володимиром Зеленським. Ця розмова відбулася на тлі посилення російської агресії проти України.

Під час сьогоднішньої розмови з Путіним глава Білого дому також згадав Україну. Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордонах України.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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