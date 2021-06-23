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Байден предлагает назначить Селесту Валландер на должность помощницы главы Пентагона

Автор: Наталья Скороход

Специалист по России, Украине и Евразии в Совете национальной безопасности США Селеста Валландер может стать помощницей главы Пентагона. Ее кандидатуру на эту должность предложил президент США Джо Байден.

Об этом сообщают в пресс-службе Белого дома.

В сообщении говорится, что Байден объявил о своем намерении назначить на ключевые должности в США трех человек. Среди них и Селеста Валландер.

"Селеста Валландер - кандидат на должность помощника секретаря по вопросам международной безопасности, министерство обороны".

была профессором Американского Университета, преподавала в Джорджтаунском университете.

Напомним, ранее в Конгрессе США призвали поддержать Украину на пути к членству в НАТО и усилить экономическое давление против России. Это решение поддержала Селеста Валландер.

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Соединенные Штаты Америки