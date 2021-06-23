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Байден пропонує призначити Селесту Валландер на посаду помічниці глави Пентагону

Автор: Наталья Скороход

Фахівець з Росії, України та Євразії в Раді національної безпеки США Селеста Валландер може стати помічницею глави Пентагону. Її кандидатуру на цю посаду запропонував президент США Джо Байден.

Про це повідомляють у прес - службі Білого дому.

У повідомленні йдеться, що Байден оголосив про свій намір призначити на ключові посади в США трьох осіб. Серед них і Селеста Валландер.

"Селеста Валландер - кандидат на посаду помічника секретаря з питань міжнародної безпеки, міністерство оборони".

була професором американського університету, викладала в Джорджтаунському університеті.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США закликали підтримати Україну на шляху до членства в НАТО і посилити економічний тиск проти Росії. Це рішення підтримала Селеста Валландер.

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