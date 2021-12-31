Байден позвонит Зеленскому после беседы с Путиным: названа дата

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. В частности, они обсудят наращивание Россией военных на границах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Associated Press в Twitter.
"В воскресенье Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к предстоящим дипломатическим контактам, чтобы способствовать деэскалации региональной напряженности", - написал он.
Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским.
Кроме того, ранее Зеленский и госсек США Энтони Блинкен обсудили предстоящие переговоры США и России.