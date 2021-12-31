Байден зателефонує Зеленському після бесіди з Путіним: названа дата

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військових на кордонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter.
"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав він.
Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена з Зеленським.
Крім того, раніше Зеленський і держсек США Ентоні Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії.