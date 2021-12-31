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Байден зателефонує Зеленському після бесіди з Путіним: названа дата

Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військових на кордонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter.

"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав він.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена з Зеленським.

Крім того, раніше Зеленський і держсек США Ентоні Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден