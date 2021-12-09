Байден позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: первые подробности

В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский начали разговор. Он происходит после переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента CNN в Twitter .

"Защищенный разговор президента Байдена с президентом Украины Зеленским начался в 13:34 по времени восточного побережья (20:34 по киевскому времени) согласно Белому дому", - написала она.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что разговор двух лидеров состоится около 19:30.

Добавим, что сегодня перед разговором Байден и Зеленский участвовали в саммите "За демократию"