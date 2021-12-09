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Байден подзвонив Зеленському після розмови з Путіним: перші подробиці

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський почали розмову. Вона відбувається після переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення кореспондента CNN в Twitter.

"Захищена розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за часом східного узбережжя (20: 34 за київським часом) згідно з Білим домом", - написала вона.

Фотограф видання New York Times опублікував фото Байдена під час розмови із Зеленським, підписавши його: "Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським з Овального кабінету, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України".

На фото можна помітити, що в Овальному кабінеті присутній радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Зазначимо, що раніше прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що розмова двох лідерів відбудеться близько 19:30.

Додамо, що сьогодні перед розмовою Байден і Зеленський брали участь у саміті "За демократію".

Переговори президентів тривали півтори години

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів подробиці сьогоднішньої телефонної розмови Зеленського та Байдена. Головні тези:

  • Байден розповів, що пригрозив Путіну наслідками за вторгнення в Україну;
  • США обіцяють надати Україні допомогу для стримування Росії;
  • Зеленський і Байден обговорили залучення США до мирного процесу щодо Донбасу;
  • Байден запевнив, що про жодні компроміси щодо України з Путіним не говорив і наголосив, що вступ України в НАТО не стосується Росії.

Нагадаємо, що 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин, під час якого, зокрема, піднімалося питання загрози російського вторгнення в Україну.

Крім того, в ході переговорів Байден попередив Путіна, що Росія зіткнулася з потужними економічними санкціями та іншими заходами з боку США і партнерів у разі вторгнення в Україну.

Додамо, що Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США і Росії. Глава держави пообіцяв прокоментувати подробиці після бесіди з американським лідером.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден