Байден подзвонив Зеленському після розмови з Путіним: перші подробиці

"Захищена розмова президента Байдена з президентом України Зеленським почалася о 13:34 за часом східного узбережжя (20: 34 за київським часом) згідно з Білим домом", - написала вона.

Фотограф видання New York Times опублікував фото Байдена під час розмови із Зеленським, підписавши його: "Джо Байден проводить переговори з президентом України Володимиром Зеленським з Овального кабінету, щоб обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України".

На фото можна помітити, що в Овальному кабінеті присутній радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Зазначимо, що раніше прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомляв, що розмова двох лідерів відбудеться близько 19:30.

Додамо, що сьогодні перед розмовою Байден і Зеленський брали участь у саміті "За демократію".

Переговори президентів тривали півтори години

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів подробиці сьогоднішньої телефонної розмови Зеленського та Байдена. Головні тези: