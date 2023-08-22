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Байден поїде на саміт G20 до Індії

Вівторок 22 серпня 2023 20:15
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Байден поїде на саміт G20 до Індії Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден відвідає саміт країн G20 наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, візит до Індії триватиме з 7 по 10 вересня. Він також повідомив, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії.

Однак він не розкрив деталей.

Саміт G20

Саміт у Нью-Делі є третьою фінансовою зустріччю G20 під час головування Індії.

На минулому саміті міністри закордонних справ G20 також не змогли погодити підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю. Через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться 9-10 вересня. Водночас на зустріч лідерів покликали російського диктатора Володимира Путіна.

До цього західні журналісти писали про те, що на саміті G20 можуть розпочатися нові переговори між Росією та Україною.

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