Байден поїде на саміт G20 до Індії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, візит до Індії триватиме з 7 по 10 вересня. Він також повідомив, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії.

Однак він не розкрив деталей.

Саміт G20

Саміт у Нью-Делі є третьою фінансовою зустріччю G20 під час головування Індії.

На минулому саміті міністри закордонних справ G20 також не змогли погодити підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю. Через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Індія відмовилася запрошувати Україну на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться 9-10 вересня. Водночас на зустріч лідерів покликали російського диктатора Володимира Путіна.

До цього західні журналісти писали про те, що на саміті G20 можуть розпочатися нові переговори між Росією та Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.