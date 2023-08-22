ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден поедет на саммит G20 в Индию

Вторник 22 августа 2023 20:15
UA EN RU
Байден поедет на саммит G20 в Индию Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден посетит саммит стран G20 в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, визит в Индию продлится с 7 по 10 сентября. Он также сообщил, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии.

Однако он не вскрыл деталей.

Саммит G20

Саммит в Нью-Дели является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии.

На прошедшем саммите министры иностранных дел G20 также не смогли согласовать итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая. Поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия отказалась приглашать Украину на саммит "Большой двадцатки", который состоится 9-10 сентября. В то же время на встречу лидеров позвали российского диктатора Владимира Путина.

До этого западные журналисты писали о том, чтона саммите G20 могут начаться новые переговоры между Россией и Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Индия
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям