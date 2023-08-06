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Нові мирні переговори щодо України можуть пройти в рамках саміту G20 в Індії, - Bloomberg

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Неділя 06 серпня 2023 18:23
Нові мирні переговори щодо України можуть пройти в рамках саміту G20 в Індії, - Bloomberg Фото: премʼєр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами французького дипломата, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".

Саміт у Саудівській Аравії

Головною темою саміту в Саудівській Аравії, який відбувся цими вихідними, стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Пізніше інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт були запрошені представники понад 40 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включно з Індією, Бразилією, Індонезією, Єгиптом і Мексикою. Китай, зі свого боку, зрештою також відправив власну делегацію.

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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