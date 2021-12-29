Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом

Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.

США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных - немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.

В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.