Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом

Завтра, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Джека Детча.
Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.
США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных - немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.
В то же время, сегодня Штаты сотрудничают с европейскими коллегами над санкциями против России, которые будут применены, если последняя прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор.
Последние переговоры лидеров продолжались более двух часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны Российской Федерации.