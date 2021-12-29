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Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Очікується, що голова Білого дому вимагатиме повного відведення російських військ біля кордонів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Джека Детча.

Під час розмови з одним із високопосадовців адміністрації Байдена, останній розкрив деякі подробиці завтрашніх переговорів президентів США й Росії.

США хочуть, аби усі 100 тисяч російських військових - негайно повернулися до своїх зон довгострокової підготовки.

Водночас сьогодні Штати співпрацюють з європейськими колегами над санкціями проти Росії, які будуть застосованні, якщо остання вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову.

Останні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Російської Федерації.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дім