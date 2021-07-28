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Байден: потепление в Арктике запускает конкуренцию за ресурсы региона

Автор: Анастасия Рокитна

Глобальное потепление достигло Арктики. Это запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы данного региона.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на New York Post.

Так он обратился к сотрудникам аппарата директора Национальной разведки США.

"Теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь", - сказал он.

Напомним, США перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны.

Ранее Россия провела крупные учения в Арктике. Они были с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок.

РБК-Украина писало, что США обновят спутники для сдерживания России в Арктике.

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Джозеф БайденАрктикаглобальное потепление