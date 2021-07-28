Байден: потепління в Арктиці запускає конкуренцію за ресурси регіону

Глобальне потепління досягло Арктики. Це запустило конкурентну боротьбу за багаті ресурси даного регіону.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на New York Post .

"Тепла Арктика драматичним чином запускає конкуренцію за ресурси, які колись було важко витягти", - сказав він.

Так він звернувся до співробітників апарату директора Національної розвідки США.

Нагадаємо, США перехопили найбільшу кількість російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни.

Раньше Росія провела великі навчання в Арктиці. Вони були за участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

РБК-Україна писало, що США оновлять супутники для стримування Росії в Арктиці.