RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден: потепління в Арктиці запускає конкуренцію за ресурси регіону

Автор: Анастасія Рокитна

Глобальне потепління досягло Арктики. Це запустило конкурентну боротьбу за багаті ресурси даного регіону.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Post.

Так він звернувся до співробітників апарату директора Національної розвідки США.

"Тепла Арктика драматичним чином запускає конкуренцію за ресурси, які колись було важко витягти", - сказав він.

Нагадаємо, США перехопили найбільшу кількість російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни.

Раньше Росія провела великі навчання в Арктиці. Вони були за участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

РБК-Україна писало, що США оновлять супутники для стримування Росії в Арктиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденАрктикаглобальное потепление