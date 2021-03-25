Байден поставил новую цель по вакцинации: 200 млн доз за сто дней президентства
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации от коронавируса в США. Он ожидает, что будет сделано 200 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания в должности.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Я знаю, что это амбициозно. Удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась, даже близко к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать", - сказал Байден.
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