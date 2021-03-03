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Байден назвал сроки накопления вакцин от коронавируса на всех американцев

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 05:32
Байден назвал сроки накопления вакцин от коронавируса на всех американцев Фото: Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что США получат достаточно вакцин от коронавируса для всего взрослого населения к концу мая. Взрослое население США составляет более 200 млн человек.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Байден надеется, что жизнь в США вернется в прежнее русло с окончанием пандемии примерно через год.

"Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения.

Напомним, эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрили применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена разошлет по стране более 25 миллионов защитных масок. Они предназначены для американцев с низким уровнем дохода.

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