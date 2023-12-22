Байден посилить фінансові санкції проти посібників Росії

Президент США Джо Байден має намір сьогодні посилити санкції проти Росії. Вторинні санкції дозволять переслідувати фінансових посередників у країнах, які допомагають обходити санкції.

Про це заявив високопосадовець адміністрації Байдена, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Байден має намір підписати новий указ, який посилить санкції США проти Росії, приділивши особливу увагу фінансовим посібникам у російській війні", - сказав він.

За його словами, Кремль витратив чимало часу та ресурсів, спрямовуючи свої розвідувальні служби на пошук способів ухилення від санкцій та експортного контролю. Були створені посередники та підставні компанії, які використовували фінансових посередників, щоб обійти обмеження та отримати критично важливі компоненти для війни. Це такі товари, як напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, шарикопідшипники та оптичні системи.

За останній рік США та глобальна коаліція викрили та припинили мережі ухилення від санкцій, ввівши санкції або включивши до списку сотні підставних компаній, посередників та російських компаній, які роблять дії щодо переміщення таких деталей, повідомив представник.

"Цей інструмент буде першим, який дозволить нам використати вторинні санкції для переслідування фінансових установ", - сказав він.

Представник адміністрації Байдена заявив, що протягом останніх двох років США говорили з країнами та банками про важливість забезпечення того, щоб вони не надавали матеріальної підтримки російській економіці. "І з підписанням президентом указу у нас з'явився інструмент, який дає змогу притягнути їх до відповідальності", - сказав він.

"Ми сподіваємося стримати нашу обіцянку, дану українському народу, що поки Росія продовжує вторгнення в Україну, ми продовжуватимемо використовувати санкції та експортний контроль, щоб притягнути Росію до відповідальності", - додав представник Білого дому.

Оцінка впливу санкцій

Представник Білого дому зазначив, що за останні два роки, будучи частиною глобальної коаліції, на частку якої припадає понад половина світового ВВП, США використали економічні інструменти, щоб підірвати здатність Росії постачати свою армію та обмежити ресурси Кремля для ведення війни проти України.

"Наші санкції вже мали значний вплив. З лютого 2022 року російські військові втратили понад 13 тисяч одиниць техніки, включаючи танки, БПЛА та ракетні комплекси. Зараз вона щосили намагається відновити і відтворити свій арсенал через виробничі обмеження, нестачу робочої сили та обмеженого доступу до іноземних компонентів. Наша мета - ускладнити кожне із цих завдань. І указ, який планує підписати президент, допоможе нам у цьому", - сказав він.

За оцінкою Білого дому, Росія також стикається з дедалі сильнішим економічним тиском. Військові витрати Кремля зросли майже на 75% у першій половині 2023 року, його прибутки від енергетики цього року впали майже на 40% через обмеження цін, запровадженого США союзниками.

Окрім експорту енергоносіїв, Росія все більше ізолюється в глобальній економічній торгівлі, водночас стикаючись із витіканням мозку. Імміграція із Росії досягла історичного максимуму. Прямі іноземні інвестиції перейшли у мінус. Загалом економіка Росії на 5% менша, ніж прогнозувалося до війни, і значно відстає від інших країн-експортерів нафти, повідомив представник Білого дому.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США та союзники у 2023 році зосередилися на заходах, які завадять Росії ухилятися від санкцій. Зокрема, останнім часом Вашингтон посилив заходи проти компаній, які допомагають Москві експортувати нафту вище за цінову стелю в 60 доларів.

Загалом уряд США має намір удвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.