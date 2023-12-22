Байден ужесточит финансовые санкции против пособников России

Президент США Джо Байден намерен сегодня ужесточить санкции против России. Вторичные санкции позволят преследовать финансовых посредников в странах, которые помогают обходить санкции.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Байден намерен подписать новый указ, который ужесточит санкции США против России, уделив особое внимание финансовым пособникам в российской войне", - сказал он.

По его словам Кремль потратил немало времени и ресурсов, направляя свои разведывательные службы на поиск способов уклонения от санкций и экспортного контроля. Были созданы посредники и подставные компании, которые использовали финансовых посредников а, чтобы обойти ограничения и получить критически важные компоненты для войны. Это такие товары, как полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

За последний год США и глобальная коалиция разоблачили и пресекли сети уклонения от санкций, введя санкции или включив в список сотни подставных компаний, посредников и российских компаний, которые предпринимают действия по перемещению такого рода деталей, сообщил представитель.

"Этот инструмент будет первым, который позволит нам использовать вторичные санкции для преследования финансовых учреждений", - сказал он.

Представитель администрации Байдена заявил, что в течение последних двух лет США говорили со странами и банками о важности обеспечения того, чтобы они не оказывали материальную поддержку российской экономике. "И с подписанием президентом указа у нас появился инструмент, позволяющий привлечь их к ответственности", - сказал он.

"Мы надеемся сдержать наше обещание, данное украинскому народу, что, пока Россия продолжает вторжение в Украину, мы будем продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы привлечь Россию к ответственности", - добавил представитель Белого дома.

Оценка влияния санкций

Представитель Белого дома отметил, что за последние два года, будучи частью глобальной коалиции, на долю которой приходится более половины мирового ВВП, США использовали экономические инструменты, чтобы подорвать способность России снабжать свою армию и ограничить ресурсы Кремля для ведения войны против Украины.

"Наши санкции уже оказали значительное влияние. С февраля 2022 года российские военные потеряли более 13 тысяч единиц техники, включая танки, БПЛА и ракетные комплексы. Сейчас она изо всех сил пытается восстановить и воссоздать свой арсенал из-за производственных ограничений, нехватки рабочей силы и ограниченного доступа к иностранным компонентам. Наша цель - усложнить каждую из этих задач. И указ, который планирует подписать президент, поможет нам в этом", - сказал он.

По оценке Белого дома, Россия также сталкивается со все более сильным экономическим давлением. Военные расходы Кремля выросли почти на 75% в первой половине 2023 года, его доходы от энергетики в этом году упали почти на 40% из-за ограничения цен, введенного США союзниками.

Помимо экспорта энергоносителей, Россия все больше изолируется в глобальной экономической торговле, одновременно сталкиваясь с утечкой мозгов. Иммиграция из России достигла исторического максимума. Прямые иностранные инвестиции перешли в минус. В целом, экономика России на 5% меньше, чем прогнозировалось до войны, и значительно отстает от других стран-экспортеров нефти, сообщил представитель Белого дома.

Санкции против России

Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон ужесточил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

В целом правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа до 2030 года.