UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине

Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден поручил выделить еще 200 млн долларов на военную помощь Украине. Сегодня он подписал соответствующий меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться от сокращении оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов для оказания помощи Украине.

Напомним, накануне Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты от российского вторжения.

Также вчера стало известно, что Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, и американский президент обещал, что немедленно его подпишет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф БайденВойна России против Украины