Президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 млн доларів на військову допомогу Україні. Сьогодні він підписав відповідний меморандум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

Згідно з документом, Байден делегував держсекретарю Ентоні Блінкену розпорядитися від скорочення оборонних статей Міністерства оборони США на суму до 200 млн доларів для надання допомоги Україні.

Нагадаємо, напередодні Байден заявив, що хотів би переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту від російського вторгнення.

Також вчора стало відомо, що Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів, і американський президент обіцяв, що негайно його підпише.

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