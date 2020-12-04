ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

100 дней в масках: Байден готовит просьбу к американцам

Вашингтон, Пятница 04 декабря 2020 11:32
100 дней в масках: Байден готовит просьбу к американцам
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден будет просить американцев носить защитные маски в течение его первых 100 дней на посту.

Об этом сказал Байден в эфире CNN в первом после избрания совместном интервью с избранным вице-президентом Камалой Харрис.

"В день инаугурации я попрошу людей в течение 100 дней носить маски... не навсегда, только 100 дней", - сказал Байден.

По словам Байдена, это приведет к "значительному снижению" распространения вируса.

Во время предвыборной гонки он часто призывал носить маски во время избирательной кампании, но признавал, что президент может не иметь полномочий выдавать общенациональное распоряжение на этот счет.

В интервью Байден сказал, что там, где он имеет исполнительную власть - относительно федеральной собственности и межгосударственного транспорта, включая самолеты и автобусы - он выдаст приказ с требованием носить маски.

Сейчас в аэропортах и ​​в большинстве общественного транспорта требуют ношения масок, чтобы уменьшить распространение вируса.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению с традиционными церемониями из-за пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь