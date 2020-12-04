100 днів в масках: Байден готує прохання до американців

Фото: Джо Байден (flickr)

Обраний президент США Джо Байден буде просити американців носити захисні маски протягом його перших 100 днів на посаді.

Про це сказав Байден в ефірі CNN у першому після обрання спільному інтерв’ю з обраною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

"У день інавгурації я попрошу людей протягом 100 днів носити маски … не назавжди, лише 100 днів", - сказав Байден.

За словами Байдена, це призведе до "значного зниження" поширення вірусу.

Під час передвиборчих перегонів він часто закликав носити маски під час виборчої кампанії, але визнавав, що президент може не мати повноважень видавати загальнонаціональне розпорядження щодо цього.

В інтерв’ю Байден сказав, що там, де він має виконавчу владу - щодо федеральної власності й міждержавного транспорту, включаючи літаки й автобуси - він видасть наказ з вимогою носити маски.

Зараз в аеропортах і у більшості громадського транспорту вимагають носіння масок, аби знизити поширення вірусу.

Нагадаємо, адміністрація Байдена отримає повноваження в січні в умовах погіршення ситуації з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що інавгурація обраного президента США Джо Байдена буде скорочена порівняно з традиційними церемоніями через пандемію коронавірусу.