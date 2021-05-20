Байден попросил президента Египта повлиять на ХАМАС

Президент США Джо Байден вечером 20 мая провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы они обсудили конфликт Израиля с радикальными палестинскими группировками. Байден попросил ас-Сиси оказать влияние на ХАМАС.

Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США продолжают контакты с Израилем и другими партнерами в регионе, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Она отметила, что президенты США и Египта провели телефонный разговор, в ходе которого была отмечена важная роль Каира в деэскалации ситуации. "Они (египтяне - ред.) имеют большое влияние на ХАМАС", - уточнила Псаки. Она отметила, что США видели сообщения о готовности Израиля прекратить операцию в Секторе Газа. "Это обнадеживающе, но, очевидно, мы не можем вдаваться в подробности о каких-либо соглашениях, которые могут быть достигнуты", - сказала пресс-секретарь.