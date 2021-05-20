Байден попросив президента Єгипту вплинути на ХАМАС

Президент США Джо Байден увечері 20 травня провів телефонну розмову зі своїм єгипетським колегою Абдель Фаттахом ас-Сісі. В ході бесіди вони обговорили конфлікт Ізраїлю з радикальними палестинськими угрупованнями. Байден попросив ас-Сісі вплинути на ХАМАС.

Про це повідомила в ході регулярного брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, США продовжують контакти з Ізраїлем та іншими партнерами в регіоні, щоб припинити збройний конфлікт. Вона зазначила, що президенти США і Єгипту провели телефонну розмову, в ході якої була відзначена важлива роль Каїра в деескалації ситуації. "Вони (єгиптяни - ред.) мають великий вплив на ХАМАС", - уточнила Псакі. Вона зазначила, що США бачили повідомлення про готовність Ізраїлю припинити операцію в Секторі Газа. "Це обнадійливо, але, очевидно, ми не можемо вдаватися в подробиці про будь-які угоди, які можуть бути досягнуті", - сказала прессекретар.