Байден попросил президента Египта повлиять на ХАМАС
Президент США Джо Байден вечером 20 мая провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы они обсудили конфликт Израиля с радикальными палестинскими группировками. Байден попросил ас-Сиси оказать влияние на ХАМАС.
Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, США продолжают контакты с Израилем и другими партнерами в регионе, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Она отметила, что президенты США и Египта провели телефонный разговор, в ходе которого была отмечена важная роль Каира в деэскалации ситуации. "Они (египтяне - ред.) имеют большое влияние на ХАМАС", - уточнила Псаки.
Она отметила, что США видели сообщения о готовности Израиля прекратить операцию в Секторе Газа. "Это обнадеживающе, но, очевидно, мы не можем вдаваться в подробности о каких-либо соглашениях, которые могут быть достигнуты", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, вечером 20 мая в СМИ появились сообщения о том, что правительство Израиля уведомило египетского посредника о готовности прекратить операцию в Секторе Газа. Также отмечалось, что израильский кабинет министров сегодня соберется на заседание, чтобы обсудить предложение о прекращении огня. Официального подтверждения этой информации не поступило.
Отметим, ранее Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Ожидалось, что оно вступит в силу с четверга, 20 мая.
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших превысило 200 человек. За это время по израильской территории выпустили более 4 тысяч ракет из Сектора Газа, Западного берега Иордана и Ливана. В ответ Армия обороны Израиля наносит ракетные удары и применяет авиацию. Несколько дней назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.