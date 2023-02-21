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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден: Попереду важкі та гіркі дні, оскільки Україна продовжує захищатися від Росії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наступні дні й місяці будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі і дуже гіркі дні. Перемоги і трагедії", - сказав Байден.

Він зазначив, що боротьба за свободу - це те, що завжди буде важко, але водночас "завжди важливо".

Президент додав, що Сполучені Штати та їхні західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, виступати за демократію та суверенітет, право людей жити без агресії.

Нагадаємо, вчора президент США відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні Байден приїхав до Польщі, де зустрівся з Анджеєм Дудою.

Під час виступу в Польщі Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе подолати любов українців до свободи, тому Україна ніколи не стане жертвою Росії.

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Джозеф БайденВійна Росії проти України