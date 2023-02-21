Байден: Впереди тяжелые и горькие дни, поскольку Украина продолжает защищаться от России

Следующие дни и месяцы будут трудными для украинцев, когда они будут защищать свою страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в рамках визита в Польшу.
"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского наступления и ведет собственное контрнаступление, в дальнейшем будут тяжелые и очень горькие дни. Победы и трагедии", - сказал Байден.
Он отметил, что борьба за свободу - это то, что всегда будет тяжело, но в то же время "всегда важно".
Президент добавил, что США и их западные союзники будут продолжать поддерживать Украину, выступать за демократию и суверенитет, право людей жить без агрессии.
Напомним, вчера президент США посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским, а сегодня Байден приехал в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой.
Во время выступления в Польше Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет преодолеть любовь украинцев к свободе, поэтому Украина никогда не станет жертвой России.
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