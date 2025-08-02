Байден попередив про "темні часи" для Америки під керівництвом Трампа

Під час виступу на щорічному гала-вечорі Національної асоціації юристів у Чикаго, екс-глава Білого дому зазначив, що виконавча влада "наче робить усе можливе, щоб демонтувати Конституцію".

"І надто часто вони (адміністрація Трампа. - ред.) роблять це за підтримки Конгресу, який просто спостерігає з боку, і за сприяння найвищого суду країни. Рішення, які вони ухвалюють... Боже мій", - сказав Байден.

Контроль над виконавчою владою

Він зазначив, що в житті країни трапляються настільки визначальні моменти, що вони "розділяють усе, що було до, і все, що після". За його словами, ці моменти "змушують нас зіткнутися з болісною правдою про самих себе, наші інституції та саму демократію".

"На мою думку, ми якраз і переживаємо такий момент в історії Америки - він проявляється у кожному жорстокому рішенні виконавчої влади, у кожному відкаті базових свобод, у кожному підточуванні давно усталених прецедентів", - сказав екс-президент.

Байден жодного разу не назвав Трампа поіменно, але вживав фразу "цей хлопець", і заявив, що американці починають усвідомлювати потребу в судовому контролі над виконавчою владою.

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення і Конституція має значення. І, гадаю, багато американців починають це усвідомлювати під тиском, який ми зараз переживаємо з цим хлопцем, що є президентом. О, готуйтеся, друзі, це тільки початок", - зазначив він.

Нівелювання досягнень і боротьба за справедливість

Колишній глава держави також розкритикував "юридичні фірми, які піддаються тиску, схиляються перед булінгом замість того, щоб стояти на боці правосуддя та закону", а також деякі з найбільших ЗМІ країни.

Він висловив обурення з приводу "очевидного захоплення, яке деякі наші політики демонструють" щодо агресивної імміграційної політики нинішньої адміністрації.

Байден заявив, що теперішня адміністрація має намір "знівелювати всі досягнення, яких ми добилися за мого президентства, стерти історію замість того, щоб її творити, стерти справедливість, рівність - стерти саме правосуддя".

"Друзі, не варто прикрашати ситуацію. Це - темні часи. Але ви всі тут з однієї причини. Бо наше майбутнє буквально під загрозою. Ми мусимо, мусимо без вибачень боротися за нього", - сказав він.

У своєму виступі в Чикаго, Байден також пожартував про свій вік.

"Я маю сумнівну відзнаку: я був обраний наймолодшим сенатором в історії Америки і найстаршим президентом в історії Америки. Жах, коли тобі сорок - двічі", - сказав він.

Завершуючи виступ, Байден закликав американців "знайти в собі сміливість" виступити за справедливість. На його думку, це "взятися за клієнта, який не може виписати великий чек, але потребує захисту своїх базових прав".

"Це означає приєднатися до юридичного подання, яке може викликати гнів можновладців, але ви знаєте - це правильно. Це означає стояти твердо проти неконституційних дій, спрямованих на залякування. Це означає написати статтю, виголосити промову, очолити протест, захистити ідеї, на яких заснована ваша країна, відстояти свої інституції, боротися за душу нації", - підсумував він.

В CNN нагадали, що цей виступ Байдена відбувся того ж тижня, коли двоє його старших помічників дали свідчення перед Комітетом Палати представників з нагляду - в межах розслідування, яке очолюють республіканці, щодо когнітивного стану колишнього президента та можливих спроб приховати його від громадськості.

Колишній президент, який продовжує лікування від агресивної форми раку передміхурової залози, веде доволі непублічне життя після завершення каденції, виступаючи лише зрідка.

Екс-очільник США переважно перебуває в своїх резиденціях у Вілмінгтоні та Рехобот-Біч, штат Делавер, і працює над майбутньою книжкою.