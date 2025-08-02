Байден предупредил о "темных временах" для Америки под руководством Трампа

Во время выступления на ежегодном гала-вечере Национальной ассоциации юристов в Чикаго, экс-глава Белого дома отметил, что исполнительная власть "как будто делает все возможное, чтобы демонтировать Конституцию".

"И слишком часто они (администрация Трампа. - ред.) делают это при поддержке Конгресса, который просто наблюдает со стороны, и при содействии высшего суда страны. Решения, которые они принимают... Боже мой", - сказал Байден.

Контроль над исполнительной властью

Он отметил, что в жизни страны случаются настолько определяющие моменты, что они "разделяют все, что было до, и все, что после". По его словам, эти моменты "заставляют нас столкнуться с мучительной правдой о самих себе, наших институтах и самой демократии".

"По моему мнению, мы как раз и переживаем такой момент в истории Америки - он проявляется в каждом жестоком решении исполнительной власти, в каждом откате базовых свобод, в каждом подтачивании давно устоявшихся прецедентов", - сказал экс-президент.

Байден ни разу не назвал Трампа поименно, но употреблял фразу "этот парень", и заявил, что американцы начинают осознавать потребность в судебном контроле над исполнительной властью.

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение и Конституция имеет значение. И, думаю, многие американцы начинают это осознавать под давлением, которое мы сейчас переживаем с этим парнем, который является президентом. О, готовьтесь, друзья, это только начало", - отметил он.

Нивелирование достижений и борьба за справедливость

Бывший глава государства также раскритиковал "юридические фирмы, которые подвергаются давлению, склоняются перед буллингом вместо того, чтобы стоять на стороне правосудия и закона", а также некоторые из крупнейших СМИ страны.

Он выразил возмущение по поводу "очевидного восторга, который некоторые наши политики демонстрируют" в отношении агрессивной иммиграционной политики нынешней администрации.

Байден заявил, что нынешняя администрация намерена "нивелировать все достижения, которых мы добились при моем президентстве, стереть историю вместо того, чтобы ее творить, стереть справедливость, равенство - стереть само правосудие".

"Друзья, не стоит приукрашивать ситуацию. Это - темные времена. Но вы все здесь по одной причине. Потому что наше будущее буквально под угрозой. Мы должны, должны без извинений бороться за него", - сказал он.

В своем выступлении в Чикаго, Байден также пошутил о своем возрасте.

"Я имею сомнительную награду: я был избран самым молодым сенатором в истории Америки и самым старшим президентом в истории Америки. Ужас, когда тебе сорок - дважды", - сказал он.

Завершая выступление, Байден призвал американцев "найти в себе смелость" выступить за справедливость. По его мнению, это "взяться за клиента, который не может выписать большой чек, но нуждается в защите своих базовых прав".

"Это означает присоединиться к юридическому представлению, которое может вызвать гнев власть имущих, но вы знаете - это правильно. Это означает стоять твердо против неконституционных действий, направленных на запугивание. Это означает написать статью, произнести речь, возглавить протест, защитить идеи, на которых основана ваша страна, отстоять свои институты, бороться за душу нации", - подытожил он.

В CNN напомнили, что это выступление Байдена состоялось на той же неделе, когда двое его старших помощников дали показания перед Комитетом Палаты представителей по надзору - в рамках расследования, которое возглавляют республиканцы, относительно когнитивного состояния бывшего президента и возможных попыток скрыть его от общественности.

Бывший президент, который продолжает лечение от агрессивной формы рака предстательной железы, ведет довольно непубличную жизнь после завершения каденции, выступая лишь изредка.

Экс-глава США преимущественно находится в своих резиденциях в Уилмингтоне и Рехобот-Бич, штат Делавэр, и работает над будущей книгой.