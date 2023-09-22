Байден пообіцяв Зеленському надати невелику кількість ракет ATACMS, - ЗМІ

Три американські чиновники і представник Конгресу, знайомі з ходом обговорення, не повідомили, коли буде поставлено ракети і коли буде зроблено публічну заяву.

Протягом кількох місяців Україна просила надати їй ракети ATACMS, які дадуть змогу завдавати ударів по цілях на відстані близько 180 км, вражаючи лінії постачання, залізниці та пункти управління за лінією російського фронту.

Представники Пентагону заявили, що США не мають у своєму розпорядженні великих запасів ATACMS, які мають більше бойове навантаження, ніж традиційна артилерія, щоб надати їх Україні.

Крім того, деякі у Вашингтоні виступають проти поставок ракет, побоюючись, що це призведе до розширення війни з Росією.

За словами представника Конгресу, досі точаться суперечки про тип ракет, які будуть відправлені, і про те, скільки їх буде поставлено в Україну. Вони додали, що країни Східної Європи вже передали Україні значну частину своїх запасів зброї.

За даними видання The Washington Post, Білий дім має намір передати Україні ракети ATACMS, озброєні касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

ATACMS для України

В останні тижні західні ЗМІ зазначають, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримано у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії про те, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США "на фінішній прямій" з постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не буде надано, це призведе до втрат у полі бою в Україні.

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