Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшое количество ракет ATACMS, - СМИ

Три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомые с ходом обсуждения, не сообщили, когда будут поставлены ракеты и когда будет сделано публичное заявление.

В течение нескольких месяцев Украина просила предоставить ей ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары по целям на расстоянии около 180 км, поражая линии снабжения, железные дороги и пункты управления за линией российского фронта.

Представители Пентагона заявили, что США не располагают большими запасами ATACMS, которые имеют большую боевую нагрузку, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить их Украине.

Кроме того, некоторые в Вашингтоне выступают против поставок ракет, опасаясь, что это приведет к расширению войны с Россией.

По словам представителя Конгресса, до сих пор ведутся споры о типе ракет, которые будут отправлены, и о том, сколько их будет поставлено в Украину. Они добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине значительную часть своих запасов оружия.

По данным издания The Washington Post, Белый дом намерен передать Украине ракеты ATACMS, вооруженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

ATACMS для Украины

В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США "на финишной прямой" по поставке дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

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