Байден пообіцяв Трампу, що передача влади буде мирною

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який переміг на виборах. Вони обговорювали передачу влади.
Як повідомляє РБК-Україна , заяву Байдена наводить CNN.
Президент наголосив, що США - це демократична держава, де воля народу завжди перемагає.
"Вчора я говорив з обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і запевнив його, що доручу всій своїй адміністрації працювати з його командою, щоб забезпечити мирний і впорядкований перехід. Це те, на що заслуговує американський народ", - додав Байден.
Також американський лідер похвалив Камалу Гарріс, оскільки вона провела "кампанію, що надихає", а також показала свій "справжній характер".
За його словами, результати голосування будуть сприйняті по-різному, але важливо прийняти той вибір, який зробила країна.
Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися президентські вибори. І, попри прогнози, Дональд Трамп зміг перемогти з упевненим відривом. Згідно з попередніми результатами, він отримав більшість голосів у всіх хитких штатах.
Гарріс вже вчора, 6 листопада, провела телефонну розмову з Трампом. Вона привітала його з перемогою, а також запевнила, що передача влади буде мирною.
При цьому важливо зазначити, що Дональд Трамп стане президентом лише після інавгурації, яку заплановано на 20 січня наступного року.
Детально про те, як Трампу вдалося перемогти на виборах, - у колонці заступника головного редактора РБК-Україна Мілана Лєліча.
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