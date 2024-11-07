Байден пообіцяв Трампу, що передача влади буде мирною

Президент наголосив, що США - це демократична держава, де воля народу завжди перемагає.

"Вчора я говорив з обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і запевнив його, що доручу всій своїй адміністрації працювати з його командою, щоб забезпечити мирний і впорядкований перехід. Це те, на що заслуговує американський народ", - додав Байден.

Також американський лідер похвалив Камалу Гарріс, оскільки вона провела "кампанію, що надихає", а також показала свій "справжній характер".

За його словами, результати голосування будуть сприйняті по-різному, але важливо прийняти той вибір, який зробила країна.