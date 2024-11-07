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Байден пообещал Трампу, что передача власти будет мирной

Фото: президент США Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на выборах. Они обсуждали передачу власти.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Байдена приводит CNN.

Президент подчеркнул, что США - это демократическое государство, где воля народа всегда побеждает. 

"Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и заверил его, что поручу всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ", - добавил Байден. 

Также американский лидер похвалил Камалу Харрис, поскольку она провела "вдохновляющую кампанию", а также показала свой "настоящий характер". 

По его словам, результаты голосования будут восприняты по-разному, но важно принять тот выбор, который сделала страна. 

Выборы президента США

Напомним, 5 ноября в США прошли президентские выборы. И, вопреки прогнозам, Дональд Трамп смог победить с уверенным отрывом. Согласно предварительным результатам, он получил большинство голосов во всех колеблющихся штатах.

Харрис уже вчера, 6 ноября, провела телефонный разговор с Трампом. Она поздравила его с победой, а также заверила, что передача власти будет мирной.

При этом важно отметить, что Дональд Трамп станет президентом только после инаугурации, которая запланирована на 20 января следующего года.

Детально о том, как Трампу удалось победить на выборах, - в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВыборы в США