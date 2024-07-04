Байден пообіцяв демократам-губернаторам "більше спати" і скасувати пізні заходи, - CNN

Як повідомили джерела видання, Байдена заявив губернаторам-демократам під час зустрічі в Білому домі в середу, 3 липня що частина його подальших планів полягає в тому, щоб припинити планувати події після 20:00. Це потрібно для того, щоб він міг більше спати.

Зазначається, що ця заява прозвучала, коли 81-річний Байден намагався запевнити групу з понад 20 лідерів штатів у своїй здатності перемогти колишнього президента Дональда Трампа на виборах та ефективно керувати США ще чотири роки.

За словами джерел CNN, цей коментар розчарував кількох губернаторів, присутніх у залі, і є однією з причин того, що деякі учасники були роздратовані заявою про їхню лояльність та ентузіазм, поширеною кампанією Байдена.