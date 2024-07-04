Байден пообещал демократам-губернаторам "больше спать" и отменить поздние мероприятия, - CNN

Как сообщили источники издания, Байден заявил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме в среду, 3 июля, что часть его дальнейших планов состоит в том, чтобы прекратить планировать события после 20:00. Это нужно для того, чтобы он мог больше спать.

Отмечается, что это заявление прозвучало, когда 81-летний Байден пытался заверить группу из более чем 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах и эффективно руководить США еще четыре года.

По словам источников CNN, этот комментарий разочаровал нескольких губернаторов, присутствующих в зале, и является одной из причин того, что некоторые участники были раздражены заявлением об их лояльности и энтузиазме, распространенном кампанией Байдена.