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Байден пообещал последствия для РФ в случае вмешательства в американские выборы

Автор: Максим Зайченко

Главный конкурент президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден заявил, что Россию ждут последствия за ее вмешательство в проведение американских выборов. По его словам, это произойдет, если он выиграет президентские выборы.

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Об этом Байден сообщил телеканалу NBC.

"Я обещаю, будут последствия, будут последствия, если я выиграю, за эти вмешательства в наши суверенные дела", - заявил он.

Напомним, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Также власти страны обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян. В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют куратором так называемой "фабрики троллей".

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