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США ввели санкции против украинца и трех россиян за вмешательство в выборы

Вашингтон, Четверг 10 сентября 2020 19:55
США ввели санкции против украинца и трех россиян за вмешательство в выборы
Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы. Под санкции попали один украинец и трое россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В черный список был включен внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Он ранее опубликовал записи разговоров якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Деркач более десяти лет был активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Также под санкции попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным.

Кроме того, США расширили список антироссийских санкций. Минфин США ввел санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

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