США расширили антироссийские санкции

Фото: флаг США (pixabay.com)

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Рестрикции вводятся в отношении шести физических и двух юридических лиц из России.

Также под санкции попали связанные с россиянами компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, зарегистрированные в Финляндии по одному адресу; Lobaye Invest из ЦАР; ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.



Напомним, 10 сентября Евросоюз официально продлил персональные санкции против Российской Федерации.

Кроме того, ранее США обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян.

В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Добавим, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным.