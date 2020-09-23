ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США расширили антироссийские санкции

Вашингтон, Среда 23 сентября 2020 17:57
США расширили антироссийские санкции
Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство финансов Соединенных Штатов добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Рестрикции вводятся в отношении шести физических и двух юридических лиц из России.

Также под санкции попали связанные с россиянами компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, зарегистрированные в Финляндии по одному адресу; Lobaye Invest из ЦАР; ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга.

Напомним, 10 сентября Евросоюз официально продлил персональные санкции против Российской Федерации.

Кроме того, ранее США обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян.

В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Добавим, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиСанкцииСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь