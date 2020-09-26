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Байден пообіцяв наслідки для РФ у разі втручання в американські вибори

Автор: Максим Зайченко

Головний конкурент президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден заявив, що Росію чекають наслідки за її втручання в проведення американських виборів. За його словами, це відбудеться, якщо він виграє президентські вибори.

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Про це Байден повідомив телеканалу NBC.

"Я обіцяю, будуть наслідки, будуть наслідки, якщо я виграю, за ці втручання в наші суверенні справи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше США розширили антиросійські санкції. Вашингтон звинувачує кілька компаній у втручанні в американські вибори, справи України та кібератаках.

Також влада країни оновила санкції за кібератаки та втручання в американські вибори, під які потрапили один українець і троє росіян. У "чорний список" був включений депутат Верховної ради Андрій Деркач.

Також РБК-Україна писало, що 15 липня США ввели санкції проти трьох фізичних і п'яти юридичних осіб, пов'язаних з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають куратором так званої "фабрики тролів".

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