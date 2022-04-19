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США и Канада заявили, что передадут артиллерию Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты будут направлять Украине еще больше артиллерии. Также еще большее тяжелого вооружение обещает и Канада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По прибытии в Портсмут журналисты спросили президента Штатов Джо Байдена о том, планируют ли США поставить Украине еще больше артиллерии, на что он ответил "да".

В то же время, как сообщает журналист издания CTV News Рейчел Айелло, Канада также планирует поддержать Украину. Премьер Джастин Трюдо заявил о том, что его страна направит нам "тяжелую артиллерию". Также он отметил, что это была прямая просьба президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение суток в Европу прибудут семь американских самолетов с военной помощью для Украины.

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