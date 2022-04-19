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США та Канада заявили, що передадуть артилерію Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки направлятимуть Україні ще більше артилерії. Також ще більше важкого озброєння обіцяє й Канада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після прибуття до Портсмуту, журналісти запитали президента Штатів Джо Байдена про те, чи планують США поставити Україні ще більше артилерії, на що він відповів "так".

Водночас, як повідомляє журналіст видання CTV News Рейчел Айєлло, Канада також планує підтримати Україну. Прем'єр Джастін Трюдо заявив про те, що його країна направить нам "важку артилерію". Також він відзначив, що це було пряме прохання президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом доби до Європи прибудуть сім американських літаків з військовою допомогою для України.

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