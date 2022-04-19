В Европу из США в течение суток вылетят семь самолетов с военной помощью Украине

Соединенные Штаты Америки направят еще семь самолетов военной помощи для Украины. Они прибудут в Европу уже в течение 24 часов.

Высокопоставленный представитель Пентагона не смог ответить когда именно помощь прибудет в Украину наземным транспортом, однако отметил, что "ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают из самолетов и "должным образом загружают"

"В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет более пол дюжины, а может быть, семь рейсов из Соединенных Штатов с разным количеством материалов из утвержденного на прошлой неделе пакета в размере 800 миллионов долларов", - добавил чиновник.