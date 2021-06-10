Байден пообещал донести до Путина, что "США вернулись"

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе России Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Такое заявление политик сделал, выступая перед военными на американской базе в Великобритании.
Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне.
"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.
Во время своей речи Байден также заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой и хочет более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.
Президент США Джо Байден перед началом своего рабочего турне в Европу рассказал журналистам об ожиданиях от поездки. В частности, рассказал, верит ли в прогресс после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.