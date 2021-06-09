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Байден сказал, что не знает, сможет ли договориться с Путиным по поводу кибератак

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Вашингтон, Среда 09 июня 2021 16:13
Байден сказал, что не знает, сможет ли договориться с Путиным по поводу кибератак Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден перед началом своего рабочего турне в Европу рассказал журналистам об ожиданиях от поездки. В частности, рассказал, верит ли в прогресс после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет американское агентство The Washington Post.

Так, главу Белого дома спросили, считает ли он, что сможет договориться с Путиным о прекращении кибератак, нацеленных на США.

"Кто знает?", - ответил на это Байден, добавив, что вопрос кибератак будет частью переговоров с российским президентом.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

В Вашингтоне также заявляли, что США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки. В то же время Белый дом официально не заявлял о причастности российского правительства к последним кибератакам.

Кроме того, в американском Госдепе предупреждали Россию об ответе в случае "агрессивных или безрассудных" действий перед саммитом Байдена и Путина.

Добавим, больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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