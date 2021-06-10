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Байден обещает заявить Путину о последствиях вмешательства в дела других стран

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Британия, Четверг 10 июня 2021 00:36
Байден обещает заявить Путину о последствиях вмешательства в дела других стран Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран. Президент США прибыл в среду вечером в Великобританию.

Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", - добавил президент.

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Президент США Джо Байден перед началом своего рабочего турне в Европу рассказал журналистам об ожиданиях от поездки. В частности, рассказал, верит ли в прогресс после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

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