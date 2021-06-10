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Байден пообещал донести до Путина, что "США вернулись"

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Британия, Четверг 10 июня 2021 02:49
Байден пообещал донести до Путина, что "США вернулись" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе России Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Такое заявление политик сделал, выступая перед военными на американской базе в Великобритании.

Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне.

"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.

Во время своей речи Байден также заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой и хочет более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.

Президент США Джо Байден перед началом своего рабочего турне в Европу рассказал журналистам об ожиданиях от поездки. В частности, рассказал, верит ли в прогресс после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

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