Байден пообіцяв донести до Путіна, що "США повернулися"
Президент США Джо Байден заявив, що дасть зрозуміти главі Росії Володимиру Путіну, що "Америка повернулася". Таку заяву політик зробив, виступаючи перед військовими на американській базі у Великобританії.
Він пообіцяв, що буде говорити про повернення Сполучених Штатів на всіх етапах свого першого закордонного турне.
"Щоб дати йому знати, що я хочу, щоб він знав", - сказав Байден.
Під час своєї промови Байден також заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Москвою і хоче більш стабільних і передбачуваних відносин між двома країнами.
Президент США Джо Байден перед початком свого робочого турне до Європи розповів журналістам про очікування від поїздки. Зокрема, розповів, чи вірить у прогрес після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.