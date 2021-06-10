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Байден пообіцяв донести до Путіна, що "США повернулися"

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Британія, Четвер 10 червня 2021 02:49
Байден пообіцяв донести до Путіна, що "США повернулися" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що дасть зрозуміти главі Росії Володимиру Путіну, що "Америка повернулася". Таку заяву політик зробив, виступаючи перед військовими на американській базі у Великобританії.

Трансляція його виступи велася на YouTube-каналі Білого дому.

Він пообіцяв, що буде говорити про повернення Сполучених Штатів на всіх етапах свого першого закордонного турне.

"Щоб дати йому знати, що я хочу, щоб він знав", - сказав Байден.

Під час своєї промови Байден також заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Москвою і хоче більш стабільних і передбачуваних відносин між двома країнами.

Президент США Джо Байден перед початком свого робочого турне до Європи розповів журналістам про очікування від поїздки. Зокрема, розповів, чи вірить у прогрес після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

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