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Байден пообещал американцам по 2 тысячи долларов в случае контроля демократами Сената

Джорджия, Вторник 05 января 2021 06:18
Байден пообещал американцам по 2 тысячи долларов в случае контроля демократами Сената
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент США Джо Байден заявил, что граждане страны получат по 2 тысячи долларов в качестве поддержки в условиях пандемии COVID-19, если демократы смогут получить большинство в Сенате. Он призвал подержать кандидатов в сенаторы демократов Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

Об этом он заявил в ходе выступления в штате Джорджия, передает телеканал NBC.

По словам Байдена, избрание Оссоффа и Уорнока "сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна".

"Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на 2 тысячи долларов будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются с коронавирусом прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Байден также заявил, что Трамп не хочет выполнять свои обязанности как глава государства.

В Джорджии 5 января должен пройти второй тур выборов в Сенат, от итогов которого зависит контроль над верхней палатой Конгресса. В случае, если оба мандата получат кандидаты от Республиканской партии, республиканцы сохранят большинство в Сенате.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд Трамп

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